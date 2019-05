Dirk-Jan Verspuij heeft de smaak weer te pakken

GROOT-AMMERS • In de 46ste Ronde van Groot-Ammers was bij de Regiorenners weer eens een hoofdrol weggelegd voor Dirk-Jan Verspuij. Ook in deze competitie zal hij weer een van de te kloppen mensen worden.

Dat was trouwens in deze wedstrijd goed zichtbaar. Zodra de man uit Hoogblokland maar even op de pedalen ging staan, was de rest er als de kippen bij om in zijn wiel te gaan zitten.

"Daarom eindigen bij ons de wedstrijden ook vaak in een massasprint", zo meende hij na afloop.

Dat kenmerkt deze klasse de laatste jaren ook wel een beetje. Er wordt ontzettend veel naar elkaar gekeken. Alleen de eerste wedstrijd in Lexmond leverde een kopgroepje op.

Massasprint

In Groot-Ammers was enkel Rob Verheij nog wel bereid om in eigen dorp op avontuur te gaan. Maar telkens werd hij al snel weer ingelopen. Kortom, een massasprint lag voor de hand en daar had Verspuij geen moeite mee.

Twee en drie werden Niels Bongers uit Giessenburg en Tim van Lopik uit Gorinchem.

Startersklasse

In de startersklasse ging de winst naar Matheas Hoogendoorn uit Groot-Ammers. Tweede werd Lennard Eijkelenboom uit Groot-Ammers en derde Remco Bloemheuvel uit IJsselstein.

Ed van Tuijl