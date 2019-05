Anna van der Meiden verrast haar concurrenten in Ronde van Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Tijdens de dameswedstrijd in de 46ste Ronde van Groot-Ammers was rennersclub Jan van Arckel met drie vrouwen goed vertegenwoordigd in het peloton. Maar een van hen, Anna van der Meiden, speelde vanaf de start ook een hoofdrol. Eigenlijk was ze bij elke doorkomst in de top tien te vinden. Kortom, ze reed zeer sterk. Eerstejaars nieuweling is niet voor niks pas nog districtskampioen tijdrijden geworden.

Maar dat ze uiteindelijk zó'n hoofdrol zou vervullen was toch best wel verrassend. In dat peloton draaide namelijk ook Nienke Veenhuizen voortvarend mee. Deze Oostzaanse, die de afgelopen drie jaar Nederlands kampioen bij de jeugd werd, was met afstand de grote favoriet.

Dat bleek ook wel uit de manier waarop ze elke premie meepakte en al snel zeker was van de leidersprijs. In de beginfase draaide ook Geeri de Bruin uit Hardinxveld-Giessendam heel goed mee. Deze mountainbiker van Jan van Arckel reed nota bene haar eerste wegwedstrijd. Ze zou uiteindelijk twintigste worden.

Mooi

Overigens was er bij de vrouwen niemand die aan een avontuur wenste te beginnen. Vandaar dat alles tot aan de laatste ronde bij elkaar bleef. Maar in die allerlaatste ronde besloot Van der Meiden dat wachten op een eindsprint haar tegen Veenhoven kansloos zou maken.

"Dus sprong ik halverwege weg en zag dat ik bij de laatste klim nog altijd zo'n dertig meter voorsprong had", vertelde ze na afloop dolgelukkig. "Toen heb ik er nog maar een keer alles uitgeperst en kon ik ze allemaal voorblijven. Wat mooi is dit."

Balen

Veenhoven baalde. "Ik had haar nooit mogen laten gaan. Ze was veel sterker dan ik dacht."

Julia Kopecky uit Zoeterwoude pakte de derde podiumplaats.

Ed van Tuijl