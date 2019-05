Cees Snoek heerst in Ronde van Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In de 46ste wielerronde van Groot-Ammers was vooral Corne Castein de renner die het spel op de wagen bracht. De Renkummer die ooit inwoner van Meerkerk was. Dus in zoverre had de sportklasse nog wel een regionaal tintje. Maar het was toch vooral Cees Snoek, een Volendammer, die de koers regeerde.

Een koers waarin de klim tegen de Kerkstraatstoep, maar zeker ook het hoge tempo, voor de nodige uitvallers zorgde. Met name halfkoers haakten veel renners af. De enige die echt op avontuur wenste en durfde te gaan was Castein. Zijn eerste vlucht leverde een voorsprong van vijftien seconden op. Eenmaal teruggepakt probeerde hij het even later opnieuw. Kortom, hij had duidelijk geen zin in een wedstrijd waarin alleen maar naar elkaar gekeken werd. Afwachten heeft trouwens nooit in zijn aard gelegen.

Bij de tweede poging kreeg hij Papendrechter Peter Kooistra mee. Trouwens ook een coureur die ooit in Molenaarsgraaf en later in Bleskensgraaf woonde. Met zo'n sterke medevluchter leek de kans van slagen wat groter. Maar telkens weer was het Cees Snoek die het peloton flink op gang trok.

Kopgroep

Met nog 23 kilometer te gaan, waagde Castein zich aan een derde poging. Ook nu trokken de mannen die van voren zaten er weer eens flink aan. Maar in plaats van een hergroepering, zorgde deze tempoversnelling voor een kopgroep van zeven man waarin zo'n beetje alle favorieten mee waren gegaan.

Snoek, natuurlijk, Arje de Waard, Eddy Hermsen, Peter Kooistra, zijn broer Gerard, Wander van der Wal en Castein.

Dat de groep supersterk was, bleek wel uit het feit dat al na drie rondjes een voorsprong van een halve minuut was opgebouwd. Sterker nog, al snel werd duidelijk dat het peloton op dit korte parcours van een kilometer gedubbeld zou worden.

Materiaalpech

In dat peloton draaide de Sjaak van de Graaf, de enige plaatselijke deelnemer aanvankelijk zijn rondjes aardig mee. Woonachtig op de Voorstraat, pal aan de finish, moest dit toch zo'n beetje zijn wedstrijd worden. Maar materiaalpech brak hem op. Zijn stuur raakte los. Voordeel van dit nadeel was wel weer dat hij bij hem thuis een sleutel uit zijn gereedschapskist kon laten halen om het mankement te verhelpen. Maar de ronde achterstand die dit opleverde, kon hij toch niet meer goedmaken.

Tien rondjes voor het einde werd het peloton gedubbeld en drie rondjes later mochten alle gedubbelde renners vanaf plaats acht afsprinten. Tonny Berends uit Gorinchem was de snelste.

Toen moesten de zeven overgebleven renners het gaan afmaken. Wéér waagde Castein nog een uiterste poging. Maar ze lieten hem niet meer gaan. Van der Wal maakte een stuurfout en viel, waardoor hij kansloos was.

"Hij nam mij bijna mee in zijn val", verklaarde Peter Kooistra die derde werd, na afloop. "Zou ik mooi mijn podiumplaats verloren hebben."

De echte sprint ging tussen Arje de Waard en Cees Snoek. Althans, De Waard kwam heel sterk de laatste klim door en waande zich al min of meer winnaar.

Maar toen zag je hoe klasbak Snoek gewoon in staat was om de renner voor hem in de laatste vijftig meter nog in te halen en voorbij te steken. Alsof het geen moeite kostte.

Verrast

"Ik was een beetje verrast", bekende De Waard eerlijk. "Ik had gewoon nog even op mijn pedalen moeten gaan staan."

Of dat wat uitgemaakt zou hebben, valt te betwijfelen. Want winnaar Snoek heerste in de hele koers. Zelfs in die laatste vijftig meter.

"Ja, de benen waren super. Ik moet hier meer komen, want vijf jaar geleden heb ik ook al eens in Groot-Ammers gewonnen."

Uitslag: 1. Cees Snoek (Volendam), 2. Arje de Waard (Dordrecht) , 3. Peter Kooistra (Papendrecht), 4. Eddy Hermsen (Ochten), 5. Gerard Kooistra (Hendrik-Ido-Ambacht) 6. Corne Castein (Renkum) 7. Wander van der Wal (Delft).

(foto's volgen)