Cees Snoek wint 46e Ronde van Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Volendammer Cees Snoek was zaterdag in de Ronde van Groot-Ammers de sterkste renner van een kopgroep van zeven vluchters. Hij versloeg Arje de Waard in de eindsprint. Peter Kooistra uit Papendrecht werd in deze wedstrijd voor de Sportklasse derde.

Anna van der Meiden uit Heukelum won de wedstrijd bij de dames. Twee en drie werden Nienke Veenhoven en Julia Kopecky.

Bij de regiorenners ging de overwinning naar Dirk-Jan Verspuij uit Hoogblokland. De andere podiumplaatsen werden bezet door Niels Bongers uit Giessenburg en Tim van Lopik uit Gorinchem.

De uitslag bij de startersklasse was: 1. Matheas Hoogendoorn (Groot-Ammers) 2. Lennard Eijkelenboom (Groot-Ammers) 3. Remco Bloemheuvel (IJsselstein).

Een uitgebreid verslag volgt later