Drie zeges en acht podiumplaatsen jeugd-MTB'ers Jan van Arckel in eigen huis

ARKEL • De landelijke jeugdmountainbikewedstrijd in het 'eigen' Arkel is met maar liefst acht podiumplaatsen voor de Jan van Arckel-renners bijzonder goed verlopen. Winst was er voor Isis Versluis (Meerkerk) in categorie 2, voor Rick Versloot (Hardinxveld) in categorie 5 en voor Christiaan van Rees in categorie 7.

Isis Versluis had een halve minuut voorsprong op nationaal kampioen Beer van Beurden (Eindhoven). Ook op Versloot en Van Rees stond geen maat; zij soleerden in hun leeftijdsklasse naar de zege.

Overige klasseringen Alblasserwaardse MTB'ers: Imke van Houwelingen (Hardinxveld) vierde en Max van Kolfschoten (Giessenburg) tiende in categorie 1, Nora van der Dussen (Arkel) 45e in categorie 4, Daan Hartog (Giessenburg) vierde, Tim Verwolf (Langerak) zesde, Duco Schrijver (Gorinchem) 14e en Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem) 18e in categorie 5, Sam van Herk (Arkel) negende, Stijn van Wingerden (Hardinxveld) 18e en Daniel de Rooij (Giessenburg) 30e in categorie 6 en Feiko van der Dussen (Arkel) vijfde, Dion Slomp (Hoornaar) 14e en Joas Houweling (Gorinchem) 22e in categorie 7.

De volgende wedstrijd is zaterdag 25 mei in het Limburgse Beesel.