Jens Bassa dertiende in Steenbergen

STEENBERGEN/GOUDRIAAN • De Goudriaanse nieuweling Jens Bassa is zondag in de stromende regen dertiende geworden in de Grote Prijs van Steenbergen.

Tijdens één van de vele valpartijen kreeg Jens een renner tegen zich aan, waardoor zijn stuur en voorwiel schade opliepen. Desondanks eindigde hij als dertiende.

Slechts 46 nieuwelingen reden de koers uit; 84 renners kregen een DNF achter hun naam.