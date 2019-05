Podiumplaats Jost van der Streek

SPIJKENISSE/REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Jost van der Streek uit Ottoland is zaterdag in categorie 7 tweede geworden in de afwachtingswedstrijd van de ZHE Tour in Spijkenisse. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) klasseerde zich als veertiende.

In categorie 5 kwam Mees Bassa (Goudriaan) als twaalfde over de meet.

Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) werd dertiende in categorie 6, Merel Hartog (Giessenburg) zestiende en Joris van Peursum (Hardinxveld) 23e.