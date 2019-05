Maarten van Zetten en Petra Sloots winnen vijftiende Krakelingenloop

HEUKELUM • Maarten van Zetten en Petra Sloots hebben de vijftiende editie gewonnen van de Krakelingenloop in Heukelum. Beiden kwamen na tien kilometer met een dikke halve minuut voorsprong op de eerste achtervolger over de streep, in de vierde wedstrijd van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit.

De kleppers uit het klassement, waarvoor na de negen lopen uit het circuit de beste zes resultaten meetellen, waren er zaterdag bijna allemaal bij in Heukelum. De vier snelste mannen van de dag lijken dit jaar ook de voornaamste kanshebbers voor eindwinst van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit.

De snelste starter van de dag was Nick van der Poel. Alleen Maarten van Zetten kon op de prachtige Zuiderlingedijk aanvankelijk zijn tempo volgen, maar na drieënhalve kilometer stapte Van der Poel plotseling uit. Later klampte hij weer aan bij Jeroen van Damme, maar uiteindelijk werd Van der Poel vijfde, drie minuten achter de 32.33 van Van Zetten.

Ziek

Leendert van der Lugt hield de beste mannen een halve wedstrijd in het oog, maar viel terug naar plek vier achter Jeroen van Damme die in een constante tred naar het brons liep in 33.31. Timo de Geus kon Maarten van Zetten van begin tot einde blijven zien en deed met zijn tweede plek (33.06) goede zaken in het klassement.

Maar de hoogste podiumplaats was voor Van Zetten die na meerdere ereplaatsen in Heukelum zijn eerste overwinning pakte in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. ,,Ik was begin deze week nog ziek, maar donderdag begon ik me beter te voelen, dus ik heb het gewoon geprobeerd. Veel andere jongens hadden woensdag de Verkerkloop nog gedaan. Dat was misschien mijn voordeel.''

Marathon

Ook de winnaar bij de vrouwen, Petra Sloots, kende geen topvoorbereiding op de Krakelingenloop. Zij liep de week ervoor immers nog een marathon, net over de grens bij Maastricht in Visé. ,,Ik wil heel graag een klassement lopen in het circuit, maar kan niet altijd omdat ik ook triatlons doe. Daarom wilde ik vandaag per se starten. Maar ik had helemaal niet verwacht dat ik kon winnen'', straalde ze.

Petra Sloots won in 41.42. Vivianne Steegstra, aan kop in het overall klassement, werd tweede in 42.19. Nay Seddik was de nummer drie in 44.00.

De volgende wedstrijd in het Toyota Grote Rivieren Loopcircuit is de Nationale Lenteloop in Papendrecht op 8 juni. Voor alle informatie over deze en de andere lopen: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.

Alle uitslagen Krakelingenloop

Msen: 1. Maarten van Zetten 32.33, 2. Timo de Geus 33.06, 3. Leendert van der Lugt 34.16.

M35: 1. Arjan Kaashoek 35.40, 2. Ali Shugul 37.14, 3. Erik-Jan Hoogendoorn 38.31.

M45: 1. Jeroen van Damme 33.31, 2. Johan Roozemond 38.06, 3. Egbert Hooijkaas 38.32.

M55: 1. Piet Voorwinden 37.55, 2. Ron van der Linden 39.38, 3. Gijs Van den Hurk 40.43.

Vsen: 1. Ingeborg van der Steen 44.45, 2. Jarka Kortleve 47.39, 3. Priscilla Quist 52.35

V35: 1. Vivianne Steegstra 42.19, 2. Nay Seddik 44.00, 3. Hanneke van Riel 45.54.

V45: 1. Petra Sloots 41.42, 2. Lianne Ivens 45.48, 3. Cora Vlot 46.34.

M5km: 1. Wouter Baas 17.11, 2. Tom Fobbe 17.27, 3. Jochem Wiersma 19.18.

V5km: 1. Annemieke van Soest 21.45, 2. Nora in 't Veld 22.44, 3. Sienna van der Veer 23.10.

Jongens, groep 3: 1. Matthias Treurniet 5.34, 2. Jesper Mol 5.38, 3. Rowan den Besten 5.47.

Meisjes, groep 3: 1. Novi Hermus 6.09, 2. Kiara te Velde 7.29.

Jongens, groep 2: 1. Luuk Bosveld 3.34, 2. Yerne Biesterveld 4.02, 3. Jesse Hoogendoorn 4.29.

Meisjes, groep 2: 1. Eva Blokland 4.00, 2. Lieke Boshuizen 4.07, 3. Alissa te Velde 4.12.

Jongens, groep 1: 1. Patryk Baczkowski 1.57, 2. Sjoerd de Veer 2.03, 3. Abderrahim Assiane 2.10.

Meisjes, groep 1: 1. Nicoline Kaashoek 2.09, 2. Noa van den Broek 2.28, 3. Bente Schoch-Kleppe 2.37.