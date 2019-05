Extra zware Ronde van Groot-Ammers

• De Kerkstraatstoep is de scherprechter in de Ronde van Groot-Ammers. (Foto: Jan de Bruin)

GROOT-AMMERS • Met de 46e Ronde van Groot-Ammers staat het Lekdorp zaterdag 25 mei in het teken van de wielersport. Start en finish van het criterium zijn, na de positieve ervaringen van vorig jaar, weer op de Voorstraat. Hierdoor zal de Kerkstraatstoep naar verwachting nog méér de scherprechter zijn in de koers. Ook het stukje noodstraat bij het Fortuynplein maakt de ronde extra zwaar.

Het wielerprogramma start vrijdagavond 24 mei al met de Decathlon Dikkebandenrace. Om 19:00 uur klinkt het eerste startschot in de Molenlaan. Kinderen kunnen zich tot 18:45 uur inschrijven.

Vrouwen

Dankzij de medewerking van de COOP Supermarkt kan de Ronde van Groot-Ammers zaterdag 25 mei om 17:15 uur starten. De vrouwen (amateurs, junioren, nieuwelingen en basis) bijten het spits af. Rosanne van Rees en Thirza Korevaar verdedigen de Ammerse eer. Ook voor Iris Verschuren uit Streefkerk is het nagenoeg een thuiswedstrijd.

Startklasse

Om 18:30 uur is het de beurt aan de Startklasse, een nieuw, laagdrempelig initiatief van RC Jan van Arckel. Een korte koers voor wielrenners die wel wekelijks hun krachten meten tijden trainingsritjes in de polder, maar nog geen wedstrijdervaring hebben. Voor deze groep een mooie gelegenheid om deze ervaring op te doen op instapniveau in een criterium. Inschrijven kan tot 18:00 uur.

Funklasse

De Funklasse staat geprogrammeerd voor 19:00 uur. Dit zijn de vroegere regiorecreanten A en B. Louter renners uit de regio dus. Kanshebbers noemen is lastig. Maar mannen als Tijmen Pesselse, Bart Streefkerk, Arjan van Dijk en Dirk Jan Verspuij zullen zeker hun visitekaartje willen afgeven. Dat geldt ook voor Govert Tukker, Peter Mesker en de thuisrijders Rob Verheij, Jan Willem van Andel en Daan Burggraaf.

Sportklasse

Toetje, of zo u wilt de uitsmijter, is om 20:00 uur de Sportklasse. Op de startlijst onder anderen de namen van Brian Burggraaf en Rene Rotscheid, twee renners die weten wat winnen is. Corné Castein weet dat ook; ooit zegevierde hij in Groot-Ammers in de Omloop van de Alblasserwaard. Namens Jan van Arckel houden Mike van der Ham, Geert Minkema en Sander Spoolder de regionale eer hoog.

Het korte Ammerse rondje van één kilometer, met telkens de beklimming van de Kerkstraatstoep, garandeert het publiek een mooie strijd.