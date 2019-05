Jaco Vonk met formidabele score kampioen van SC De Giessen en Linge

GIESSENBURG • Met een formidabele score van ruim 95% (één remise, alle andere partijen gewonnen) is Jaco Vonk opnieuw kampioen van SC De Giessen en Linge geworden.

Henk Boot heeft de tweede plaats voor zich opgeëist, Eddy Korevaar zal naar verwachting derde worden.

In de 30e speelronde won Boot van Bram Capelle. Hans Karelse pakte John Dessens in en Wim Rietveld versloeg Martijn Stam. Taco van der Poll had de buit snel binnen tegen Johan v.d. Heijde.