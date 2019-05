Jens Bassa derde in bergklassement

MECHELEN/GOUDRIAAN • Willebrord Wil Vooruit-nieuweling Jens Bassa is derde geworden in het bergklassement van de Kleeberg Challenge in het Limburgse Mechelen.

Na een slechte start wist de Goudriaanse wielrenner bij de kopgroep te komen, maar dat kostte veel energie. In de sprint werd Bassa twintigste.

Slechts 55 van de 109 gestarte renners reden de zware klimkoers uit.