Christiaan van Rees tweede in Kleeberg Challenge

MECHELEN/REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Christiaan van Rees (Groot-Ammers) is zaterdag in categorie 7 tweede geworden in de klimkoers Kleeberg Challenge in het Limburgse Mechelen.

Zijn Ottolandse ploeggenoot Jost van der Streek kwam onfortuinlijk ten val, maar finishte toch nog als 29e.

In categorie 5 klasseerde Daan Hartog (Giessenburg) zich als vijfde en werd Mees Bassa (Goudriaan) twintigste.