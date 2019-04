Simply Green wint competitie-ouverture in Wekerom, Red Dream zevende

WEKEROM/ALBLASSERWAARD • Simply Green is op Koningsdag in Wekerom goed aan de nationale competitie NTTO Farmstock begonnen. In de 4,5 ton SuperSport Topklasse was de winst voor het groene gevaarte uit Brandwijk. Red Dream (Streefkerk) eindigde als zevende.

In verband met het weer werd een floating finish (één run) gereden. Marien de Besten zette met Simply Green de beste afstand neer: 105.24 meter. Erik Peeters werd tweede met 104.12 meter en The Mystery derde met 100.17 meter. P7 was met 96.13 meter voor Laurens van Vuuren met Red Dream.

Dertien wedstrijden

In het klassement heeft Simply Green met 20 punten de leiding genomen. De zevende plek leverde Red Dream 11 punten op.

De Nederlandse competitie gaat over in totaal dertien wedstrijden. De eerstvolgende is zaterdag 25 mei in Loerbeek.