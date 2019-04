Typhoon (Betty's Boys) weer op finalekoers

• Thijs de Wild (in het blauw) in actie op het onderdeel horden.

GORINCHEM/REGIO • Het was ooit een driejarig project bij Typhoon om met een Junioren D- en C-teams de prestigieuze landelijke atletiekfinale te halen. Het lukte drie jaar op rij. Vorig jaar was er de kroon op het werk met een schitterende zevende plaats tijdens de in Gorinchem gehouden finale, met de nominatie voor Gorinchems sportploeg van het jaar als kers op de taart. Maar, 2019 lijkt een reprise te bieden. De Typhoon Canonballs die dit jaar uitkomen onder de nickname Betty's Boys (naar Typhoon-veteraan en trainer Betty de Boon), pakten in het verre Terneuzen eenvoudig weg de eerste plaats in de regiowedstrijd en staan landelijk weer keurig op de achtste plaats. Ruim voldoende voor de finale van 15 september.

Thijs de Wild, Stan Buddingh', Lucca Hellings, Justin Sluijter en Jamie Hanselaar schoven dit jaar door naar de B-categorie. Werptalent Thomas Knoop was al een jaar B-junior en C-junior Thom Kortenoever vult dit jaar het team aan. Het bleek opnieuw voldoende voor uitstekende prestaties. De favorietenrol kon eenvoudigweg waargemaakt worden.

Clubrecord

Thomas Knoop was weer als vanouds op dreef en brak ook nog eens zijn eigen clubrecord met speer met ruim een halve meter: 58,70. Ook met discus (42,34) en kogel (12,22) haalde hij de nodige punten binnen. Thijs de Wild was eveneens goed op dreef. Met Hoog verbeterde hij zijn eigen pr (1,85) en op het nieuwe onderdeel hink-stap-sprong leverde hij een knappe prestatie met 11,73 meter. Ook op de horden haalde hij de punten voor Typhoon binnen.

Luca Hellings lijkt dit jaar de man voor de sprint. Zowel op de 100 als 200 meter pakte hij de punten voor Typhoon. Iets minder gelukkig waren zijn wissels op de estafette. Ondanks dat bereikten de mannen (Kortenoever, Buddingh', Hellings, Sluijter) daar met 47,47 een scherpe tijd voor het begin van het jaar.

Stan Buddingh' lijkt dit jaar zijn zinnen gezet te hebben op de 800 meter. Drie weken geleden scherpte hij zijn eigen tijd al aan tot 2.11,05, nu was hij bijna een seconde sneller met 2.10,28 seconden. Ook hij pakte daarmee belangrijke punten voor Typhoon.

De volgende wedstrijd is op 23 juni. Dan zal de finaleplaats binnengesleept moeten worden. Dan staat ook het nieuwe onderdeel Polsstokhoog op het programma.