Nieuwe impuls zomercompetitie Jan van Arckel met startklasse

• Tijmen Pesselse (r) wint de funklasse in Lexmond. (Foto: Jan de Bruin)

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • De zomercompetitie van RC Jan van Arckel krijgt een nieuwe impuls. Omdat de snelheid in de B-groep van de 'regiorecreanten' de afgelopen jaren behoorlijk omhoog is gegaan, is met ingang van dit seizoen begonnen met een startklasse.

De A- en B-categorie rijden voortaan in de Funklasse, waarvoor gedurende het seizoen een klassement wordt bijgehouden. De startklasse wordt hieraan toegevoegd: een laagdrempelig alternatief voor inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden die incidenteel een koers rijden. Primaire doel is om de deelnemers kennis te laten maken met het wedstrijdelement van de wielersport.

De zomercompetitie bestaat uit negen wedstrijden voor de Funklasse en zeven wedstrijden voor de startklasse.

Clinic

Vrijdagavond 3 mei is er op het parcours van RC Jan van Arckel in Arkel startklasse-clinic (18:00 uur), gevolgd door een koerskennismaking (19:00 uur) en het clubkampioenschap voor basisleden (19:30 uur).