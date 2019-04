Triade hervat met overwinning

NIEUWPOORT • Triade heeft de veldcompetitie zaterdag hervat met een 16-12 overwinning op concurrent Olympia. Een zege die de Nieuwpoortse korfballers wat lucht geeft ten opzichte van de degradatieplaats.

Beide ploegen hadden moeite met de warmte. Niettemin was Triade in staat om in de tweede helft gas te geven en het verschil te maken.