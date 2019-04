Daan Hartog wint ook in Werkendam

REGIO • Ook in de Ronde van Werkendam was het Paasmaandag weer prijs voor Jan van Arckel-jeugdrenner Daan Hartog. In categorie 5 pakte de Giessenburger de overwinning.

Tim Verwolf (Langerak) werd twaalfde en Mees Bassa (Goudriaan) dertiende. In categorie 6 kwam Merel Hartog (Giessenburg) als twaalfde over de meet.