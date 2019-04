Honderden toeschouwers bij succesvolle eerste Tractorpulling in Tienhoven aan de Lek

TIENHOVEN AAN DE LEK • Stichting Tractor Pulling Meerkerk hield zaterdag een drukbezochte test-, wedstrijd- en showevenement in Tienhoven aan de Lek.

De organisatoren hadden vooraf gehoopt op vijfhonderd bezoekers en dat streefgetal werd, mede dankzij het heerlijke weer, moeiteloos bereikt. De honderden toeschouwers genoten op het terrein langs de Tiendweg van de tractoren en de trucks die streefden naar een full pull.

In 2017 hield Stichting Tractor Pulling Meerkerk voor het laatst een tractorpullingwedstrijd georganiseerd in Meerkerk. Dit jaar werd er in principe eenmalig nog een keer iets georganiseerd. De stichting besloot de nog beschikbare middelen te investeren in de sport voor ontwikkeling. Daarom werd een Tractor Pulling evenement gehouden, deels om te testen, deels wedstrijd en deels show.