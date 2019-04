Noël Luijten en Ruben Blom breken sleutelbeen in AWM Junioren

MEERKERK/REGIO • De junioren van thuisploeg Jan van Arckel reden in de wielerklassieker AWM goed van voren, maar richting het voor hen zo vertrouwde Meerkerk ging het mis. Sam Meijdam ging iets buiten Noordeloos onderuit en Noël Luijten en Ruben Blom vlogen over de Utrechter heen. Met alle gevolgen van dien.

In Meerkerk aangekomen was Ruben Blom uit Tienhoven nog enigszins aanspreekbaar. "We reden rond plek 15 en net na een bruggetje vielen we over de al gevallen Sam Meijdam heen. Het voelt niet goed, zowel bij Noël als bij mij is het rechtersleutelbeen gebroken."

Zijn ploeggenoot Meerkerker Nol Luijten werd aanvankelijk nog ondersteund door de als eerste gevallen Meijdam van De Volharding, die met een kapot shirt en wat schaafwonden niet mocht klagen. Luijten wel, in bijzijn van de snel gearriveerde EHBO en zijn moeder werd hij steeds bleker. Gestrekt op het trottoir wachtte de ongelukkige renner samen met zijn maat Blom met de ambulance een rit naar het ziekenhuis.