‘Geallieerden’ maken de oversteek naar de AWM

MEERKERK • AWM-medeorganisator Bram van der Wal weet al jaren een meer dan aansprekend peloton naar de Burgemeester Sloblaan te krijgen. Met winnaars die inmiddels hun sporen hebben verdiend in profwedstrijden.

"En ook deze editie is het weer smullen geblazen", heeft Van der Wal al voorpret. "Meer dan de helft van onze ploegen komt uit het buitenland. "Onze insteek is om internationale teams naar de Waard te krijgen, waardoor we hopelijk weer een aansprekende winnaar kunnen noteren. Daarnaast denken we dat onze Nederlandse renners zullen leren van het rijden van koersen tegen buitenlandse jonkies."

Acht Europese landen

Van der Wal begint, met Freek Wallaard als klankbord, meestal in oktober met de voorbereidingen. "Dan komen de eerste aanmeldingen binnen en gaan we uiteraard ook zelf op zoek naar teams. In januari sluiten we de inschrijving en staan de deelnemers vaak vast. Dit jaar rijden er 25 ploegen mee, verdeeld over acht Europese landen. Dan moet je denken aan Duitsland, Luxemburg, Noorwegen en uiteraard wielerland België. We hebben ook weer teams uit het sterke Groot-Brittannië weten te strikken. De Brexit laat hen niet weerhouden om de oversteek te maken", knipoogt Van der Wal. Met Canyon, EvoPro Racing en het nationaal jeugdteam mag de AWM inderdaad niet klagen.

Amerikanen

"Daarnaast rijdt het Amerikaanse Araphone van teammanager George Hincapie (voormalig hulpje van Lance Armstrong) mee, maar ook van hun collega's Team Skyline verwacht ik veel. Over de Boliviaanse klimmers van Start Cycling Team durf ik geen voorspelling te doen. Die zullen de Lekdijk wel soepel oprijden maar hoe ze zich houden in de polder…?"

Geen Van den Dool en Bax

Naast de vier Nederlandse clubteams (waaronder Jan van Arckel en het uit diverse ploegen samengestelde WASP – TS), zijn uiteraard ook de zes vaderlandse Continentalteams present. Zoals Metec van ploegleider en oud-Meerkerker Robin Chaigneau, die regiorenners als Sjoerd Bax en Jens van den Dool niet meeneemt.

"Die rijden een etappekoers in Frankrijk. De AWM is niet geschikt voor deze lichtgewichten. Mijn kopmannen voor aanstaande zaterdag zijn Marijn van den Berg en David Dekker. Met name David rijdt een heel sterk voorjaar, met winst in de Houtse Linies en Brussel-Opwijk. In een waaier kan hij lekker opschuiven en voor de finale heeft hij genoeg power in de benen."