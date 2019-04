Wordt de wind (weer) de bepalende factor in de Arno Wallaard Memorial?

MEERKERK • De dertiende editie van de Arno Wallaard Memorial wordt verreden op zaterdag 20 april. Het is de enige wielerklassieker die de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden rijk is.

Meerkerk is wederom de start- en finishplaats. Om 09:30 uur worden de junioren weggeschoten. De 1.2 UCI-koers voor elite/beloten begint om 14:30 uur. Een groot deel van de Alblasserwaard wordt tweemaal doorkruist. Elders in deze bijlage staat de exacte route, inclusief de verwachte doorkomsttijden. De finish is rond 18:30 uur voorzien. De renners hebben er dan dik 180 kilometer op zitten.

Livestream

Het verloop van de Arno Wallaard Memorial zal live te volgen zijn via social media. Op onder meer de websites van de Arno Wallaard Memorial zelf, nieuwsblad Het Kontakt, de Holland Cup en Wielerflits loopt een livestream mee. Verantwoordelijk hiervoor is Stream My Event, met als commentator Marc de Maar. RTV Utrecht verzorgt radioreportages.

Wind

De Duitser Joshua Huppertz won de Arno Wallaard Memorial in 2018. Ook ditmaal wordt een strijd verwacht tussen de continentale teams uit Nederland en de rest van Europa, maar zelfs ook uit de VS en Bolivia. Veelal speelt de wind een belangrijke rol, zeker als het peloton in waaiers uiteen valt.

Kanshebbers

Coen Vermeltfoort is in bloedvorm en won dit seizoen onder meer al de Ster van Zwolle. Hij zou zomaar de eerste coureur kunnen worden die de AWM voor de tweede keer op zijn naam schrijft. Beat komt met Piotr Havik en Robin Chaigneau tipt namens Metec David Dekker, inderdaad de zoon van… SEG, wellicht de sterkste continentale ploeg, schuift het grote Australische talent Kades Groves naar voren. Hij heeft een razendsnelle sprint in de benen. Net als Wim Stroetinga (Vlasman) overigens. En vlak ook de ervaren Ivar Slik van Monkey Town niet uit.

Hoe dan ook, het wordt zaterdag 20 april in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden genieten voor de liefhebbers van de wielersport.

De Arno Wallaard Memorial werd in 2007 in het leven geroepen ter nagedachtenis aan (prof)renner Arno Wallaard uit Noordeloos, die in 2006 aan de gevolgen van een hartstilstand op 26-jarige leeftijd overleed.