Krijn Verlek nieuwe trainer volleybalsters Roosendaal

ROOSENDAAL.BLESKENSGRAAF• Krijn Verlek en Jos van der Pluijm zijn komend seizoen trainer/coach van het eerste damesteam van Kraftwell Symmachia Roosendaal.

Het tweetal komt over van Van den Hengel/Sovoco, waarmee ze in de top van de derde divisie bivakkeren en nog kans maken op de bekerfinale. Het duo werkte eerder in de tweede en eerste divisie samen bij VTC Woerden en Volley Meerkerk'95.

Stabiel

De ervaren Krijn Verlek, woonachtig in Bleskensgraaf, is al jarenlang werkzaam op divisieniveau. Sinds vier seizoenen vormt hij een vast koppel met Jos van der Pluijm. Het tweetal wil van Kraftwell Symmachia Roosendaal, dat strijdt voor lijfsbehoud, een stabiele tweededivisionist maken.

Spelvreugde

"Wij zijn ambitieus en houden wel van een uitdaging," benadrukken Verlek en Van der Pluijm. "Wij zien graag een team dat onder onze leiding stabieler en beter wordt. Maar minstens even belangrijk: het publiek moet een groep te zien krijgen waar de spelvreugde, het enthousiasme en de gedrevenheid vanaf spat."