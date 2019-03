46e Ronde van Lexmond op zaterdag 13 april

LEXMOND • Het is eerste regiocriterium in het nieuwe weg(wieler)seizoen wordt traditiegetrouw verreden in Lexmond. Zaterdag 13 april is het weer zover; dan staat de 46e Ronde van Lexmond op het programma.

Start en finish liggen voor café-pension De Gouden Leeuw aan de Kortenhoevenseweg.

Programma:

14:00 uur: Funklasse

15:00 uur: Amateurs/Sportklasse

16:30 uur: Huldiging dikkebandenrace en Hummeltjesrace

17:00 uur: Elite-beloften

Dikkebandenrace en fietstocht

De Ronde van Lexmond wordt voorafgegaan door een dikkebandenrace (donderdagavond 11 april) en een fietstocht voor jong en oud (vrijdagavond 12 april).

Wielercafé

Vrijdagavond 5 april om 20:30 uur wordt al afgetrapt met een wielercafé in De Gouden Leeuw. Speciale gasten zijn dit keer de oud-profs Aart Vierhouten en Jacques Hanegraaf.