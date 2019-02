Ilse van der Ham mag naar World Cup

GROOT-AMMERS • Na twee WK's mag rhönradturnster Ilse van der Ham (20) uit Groot-Ammers in april naar de World Cup in Japan.

Terwijl ze tijdens de WK's in 2015 en 2018 een individuele prestatie neerzette, zal ze Nederland dit jaar vertegenwoordigen in een team met drie andere turnsters. "Het is een prestatie dat Nederland bij de vier beste landen hoort", aldus Ilse. "Alleen teams van de beste vier landen mogen naar de World Cup. Het is in Nederland een groeiende sport. Toen ik op mijn zesde begon, stelde het rhönradturnen hier nog weinig voor. Nu is het pittig; als je een week niet traint, loop je al achter. Het gaat meer naar topsport toe."

Akita

De World Cup vindt dit jaar plaats in de Japanse stad Akita. "We gaan er op 15 april naartoe. Op 19 april hebben we onze eerste training en op 21 april is de wedstrijd. De Japanners zijn ontzettend goed in deze sport. Het is leuk om hen in hun eigen cultuur in actie te zien."

Geen budget

Helaas is de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) niet erg gericht op Ilses sport. "De KNGU doet niks voor ons. We moeten naar de World Cup in turnpakjes van vorig jaar. Er is nergens budget voor. We moeten onze reis, het verblijf, de wedstrijdkosten en een deel van de kosten van de Nederlandse juryleden betalen. Dat kost me in totaal 1.700 euro."

Om haar reis te financieren is Ilse een actie begonnen. "Ik verkoop zakjes snoep. En ik heb een link op Facebook gezet, zodat mensen kunnen doneren. Verder spreek ik mijn spaargeld aan."

Naar New York

Een nichtje haalde Ilse veertien jaar geleden over om bij Gymnastiekvereniging Salto Nieuwpoort in het rhönrad te stappen. Ze bleef het leuk vinden. "Het is iets anders dan wat de rest doet, dat vind ik leuk. En je durft steeds meer, gaat er harder voor trainen. Op het WK zie je de top, dan denk je: daar wil ik ook naartoe."

Ilse legde de lat steeds hoger voor zichzelf. Nadat ze in 2013 Nederlands kampioen junioren was geworden, plaatste ze zich voor het WK voor junioren. Vorig jaar mocht ze als senior naar het WK. "Nu een World Cup en volgend jaar wil ik een podiumplek halen tijdens het WK in New York. Omdat je elke keer doelen stelt, blijft het leuk."

Discipline

Presteren vraagt discipline. "Ik train twee avonden in de week, ga twee avonden naar de sportschool en geef twee avonden les, waarbij je ook genoeg beweegt. Ik studeer hbo commerciële economie in Utrecht en heb sinds kort een vriend. Tegen hem zeg ik: sorry, ik kan niet eerder dan zaterdagmiddag. Het is mentaal zwaar. Ik ben zo gefocust op mijn doelen, dat het af en toe onnodig veel stress oplevert."

Wie Ilse wil helpen haar reis naar Japan te bekostigen, kan snoep bestellen via: ilsevanderham99@gmail.com.

Anne Marie Hoekstra