Arno van der Veen pakt nationale marathontitel Masters 40+

BIDDINGHUIZEN/MEERKERK • Arno van der Veen is op het 'natuurijs' van Flevonice in Biddinghuizen nationaal marathonkampioen Masters 40+ geworden. Dat was enigszins verrassend, omdat het op een sprint aankwam.

Titelverdediger Arnold Gaasenbeek kwam wederom voor goud, maar moest genoegen nemen met zilver. Na een griepje eerder in de week kon hij daar tevreden mee zijn.

Ondanks de hoge temperatuur lag er een redelijke ijsvloer. Het peloton dunde in de loop van de race steeds verder uit. Uiteindelijk bleven er vooraan dertien man over, die het NK in een sprint (Gaasenbeek: 'Vooral in de finale moest ik een paar keer de kastanjes uit het vuur halen') moesten beslissen.

Meerkerker Arno van der Veen bleek de rapste van het stel. Arnold Gaasenbeek kwam als tweede over de meet en Hans van de Wetering completeerde het podium.