VVAC VR1 weer te sterk voor Peursum

OTTOLAND • Voor de tweede keer dit seizoen won VVAC VR1 de derby tegen Peursum met veel machtsvertoon (4-0).

Peursum had moeite met de buitenspelers van VVAC, dat bovendien het middenveld in handen had en de gevaarlijke Peursum-spits Heleen van der Meijden aan banden wist te leggen. Dit laatste was te danken aan sterk verdedigend optreden van eerst Geralde Voorberg en later Nanine Stuij.

Danielle de Ruijter (2x) en Jasja van der Grijn zorgden voor een 3-0 ruststand. In de tweede helft bepaalde Lindsey Brouwer de eindstand op 4-0. Dat was extra leuk voor Brouwer, omdat ze dit seizoen menig wedstrijd heeft gekeept terwijl ze liever in het veld staat.