Bryant Boogert elfde en Lotte Bakker dertiende op NK-kortebaan

BINDDINGHUIZEN/REGIO • Bryant Boogert (14) uit Hoogblokland is zondag elfde geworden op het NK-kortebaanschaatsen bij de junioren C. Lotte Bakker (15) uit Goudriaan eindigde als dertiende en stelde en passant een clubrecord van de IJA scherper.

Bryant stond reserve, maar reed zich bij de beste zestien en hoefde slechts twee andere eerstejaars C-junioren boven zich te dulden. Ook Lotte was tevreden over haar optreden op het buitenijs in Biddinghuizen.