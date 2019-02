Volley Meerkerk'95 verliest topper, VC WIK lonkt naar titel

GROOT-AMMERS/MEERKERK • In de tweede divisie D verloor Volley Meerkerk'95 de topper tegen Havoc met 2-3. VC WIK klopte hekkensluiter VC Velden 2 met 1-3 en lonkt nu nadrukkelijk naar de koppositie. De Groot-Ammerse volleybalsters staan nog één punt achter op Havoc, maar hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Volley Meerkerk knokte zich, dankzij een ijzersterke blokkering, tegen Havoc knap terug van een 0-2 achterstand: 19-25, 22-25, 25-20 en 25-20. In de beslissende vijfde set verspeelde de thuisploeg een 4-1 voorsprong: 9-15. Net als een week eerder een nipte nederlaag in een topper, maar Meerkerk heeft het soms wat broze zelfvertrouwen teruggevonden.

Geen bonuspunt

Voor VC WIK ging het in de eerste drie sets van een leien dakje: 12-25, 20-25 en 9-25. Het bonuspunt ging echter in rook op. WIK dacht er in de vierde set te gemakkelijk over, waarna frustratie de overhand kreeg. Dat kwam het spel niet ten goede: 25-18. Niettemin werd er ingelopen op Havoc en lijkt een machtsgreep aanstaande.