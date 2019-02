Zeer belangrijke derbyzeges VC WIK

GROOT-AMMERS • De beide hoofdmachten van VC WIK boekten zaterdag in eigen huis een belangrijke zege. De mannen wonnen de derby tegen Next Volley met 3-1 en de vrouwen blijven in de titelrace dankzij een 3-2 zege op streekrivaal Volley Meerkerk'95.

Volley Meerkerk legde de thuisploeg het vuur na aan de schenen en leidde na drie sets met 1-2: 25-23, 18-25 en 20-25. In de vierde set was het dus erop of eronder voor VC WIK. Op basis van veel inzet, en met Nikki Borsje als uitblinker, werd via 25-17 een beslissende vijfde set afgedwongen. Met 15-9 hielden de blauwhemden de winst in eigen huis. 'Of het terecht was is discutabel. Meerkerk heeft sterk spel laten zien en kwam duidelijk naar Groot-Ammers om te winnen', klonk het na afloop uit het Ammerse kamp.

Revanche

Om uitzicht te houden op handhaving in de eerste divisie móesten de mannen van VC WIK winnen van hekkensluiter Next Volley. Dat lukte, eigenlijk zonder serieus in de problemen te komen: 25-18, 17-25, 25-20, 25-22. Hiermee werd revanche genomen voor de nederlaag van eerder dit seizoen.