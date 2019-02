Triade weer met lege handen

NIEUWPOORT • Triade zit in de hoek waar de klappen vallen en is na de nederlaag (23-21) van zaterdag tegen Blauw-Wit in de gevarenzone beland. Het was alweer het vierde verlies op rij van de Nieuwpoortse korfballers.

In de gelijkopgaande wedstrijd, met William Korevaar op de plek van de grieperige Jordy Markus, kwam Triade moeilijk tot scoren. Hierdoor liepen de groenwitten, die teveel fouten maakten, in Zeeland uiteindelijk achter de feiten aan.

Triade speelt komende zaterdag om 15:20 uur thuis in De Reiger tegen Stormvogels.