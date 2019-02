Jesse Bikker zet kroon op het werk in wintercompetitie

ARKEL • Jesse Bikker was al zeker van de eindzege in de RC Jan van Arckel-wintercompetitie, maar zette zaterdag in Arkel de kroon op het werk door ook de laatste wedstrijd te winnen en hiermee tevens kampioen van de Alblasserwaard te worden. Bij de vrouwen ging deze titel naar Melanie Viveen uit Woudrichem.

Het was nat, koud en modderig in Arkel, waar toch nog 269 deelnemers aan de start verschenen. In de slotwedstrijd werden de klassementen definitief opgemaakt (per renner tellen de zeven beste resultaten mee), maar werd als eendagskoers ook gestreden om het kampioenschap van de Alblasserwaard. Jesse Bikker nam meteen afstand van de rest van het veld en werd driemaal gehuldigd: als winnaar van de dagprijs, van het eindklassement en als kampioen van de Alblasserwaard.

A-klasse: 1. Jesse Bikker (Hoogblokland), 2. Max de Jong (Giessenburg), 3. Kjell Roerbag (Vuren).

Eindklassement: 1. Bikker, 2. Mika Bouman (Rijswijk), 3. Ando Overbeek (Schoonhoven).

In de B-klasse zaten de favorieten in de kopgroep. Adriaan Brandwijk wachtte op zijn kans en plaatste in de voorlaatste ronde zijn beslissende demarrage.

B-klasse: 1. Adriaan Brandwijk (Molenaarsgraaf), 2. Edwin de Ruijter (Giessenburg), 3. Tim van Lopik (Gorinchem).

Eindklassement: 1. Fausto van Tuyl (Nieuwaal), 2. Van Lopik, 3. De Ruijter.

BM-klasse (uitslag en klassement): 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Marinus de Vries (Zeist), 3. Gerrit van Os (Kaatsheuvel).

C-klasse: 1. Melanie Viveen (Woudrichem), 2. Noa Stolk (Nieuwendijk), 3. Gerie de Bruin (Hardinxveld).

Eindklassement: 1. Dieke van Wilgen (Arkel), 2. Stolk, 3. Larissa Mesker (Noordeloos).

D-jeugd (13-14 jaar): 1. Jari Prins (Hank) en Merel Hartog (Giessenburg).

Eindklassement: 1. Rowan van Oord (Hank) en Lise Korf (Leerdam).

E-klasse (11-12 jaar): 1. Daan Hartog (Giessenburg) en Elena Poppelaars (Sleeuwijk).

Eindklassement: 1. Rick Versloot (Hardinxveld) en Poppelaars.

F-klasse (9-10 jaar): 1. Steff de Bruin (Oud-Beijerland) en Rosalie van Bruggen (Ridderkerk).

Eindklassement: 1. Maurice Verhoeven (Kaatsheuvel) en Van Bruggen.

G-klasse (uitslag en klassement): 1. Ferno Verhoeven (Kaatsheuvel) en Julia Herman (Nootdorp).

In totaal hebben 663 renners deelgenomen aan de wintercompetitie 2018-2019.

Klik hier voor het complete overzicht van uitslagen en klassementen