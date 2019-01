Vijf podiumplaatsen IJA-schaatsers

TILBURG/REGIO • Op het gewestelijk afstandskampioenschap 1500 meter behaalden de mannen van IJssportvereniging Alblasserwaard vijf podiumplaatsen.

Colin Schrijver (Hoornaar) pakte de winst bij de junioren A, Wessel van Dam (Ottoland) was in een PR de snelste bij de junioren B. Voor Bryant Boogert (Hoogblokland) was er brons bij de junioren C. De drie Alblasserwaarders zijn nog eerstejaars in hun categorie.

Pieter de Munck (Hendrik-Ido-Ambacht) was in de snelste tijd van de avond de beste bij de senioren en Aart van Beuzekom (Ameide) noteerde een derde plaats bij de Masters.