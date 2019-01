Taai Triade verliest van koploper

GROOT-AMMERS • Koploper Erasmus maakte veel fouten tegen Triade, maar de Nieuwpoortse korfballers wisten er niet van de profiteren. De Rotterdamse studenten wonnen met 14-18.

Op basis van de statistieken ging Triade een zware middag tegemoet. Erasmus scoort gemiddeld 27 keer per wedstrijd, het gemiddelde van Triade stond tot zaterdag op 16. Vooral de heren van Triade moesten vol aan de bak; Erasmus had namelijk een flink lengtevoordeel.

De groenwitten maakten er niettemin een spannende wedstrijd van. Andermaal liet Triade zien een taai ploegje te zijn. Maar het was onvoldoende, gezien de matige afronding. Erasmus kwam op voorsprong en liet die niet meer schieten.

Komende zaterdag speelt Triade in Goes de belangrijke uitwedstrijd tegen Blauw-Wit. Inzet is om uit de gevarenzone te blijven.