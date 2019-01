Jonne Liefhebber regiokampioen

REGIO • Jonne Liefhebber uit Hei- en Boeicop is zondag in Delft met Golden Jack in de klasse B-DE dressuurkampioen van Zuid-Holland geworden. De combinatie heeft zich geplaatst voor de landelijke kampioenschappen.

Dat geldt eveneens voor Lotte Dalessi (Giessenburg) en Brummershoeve's Pulsar H, die regionaal reservekampioen werden.