VC WIK neemt belangrijke horde in titelrace

DORDRECHT/GROOT-AMMERS • VC WIK won de derby tegen Next Volley zaterdag met 1-3. Het betekende de eerste thuisnederlaag van de Dordtse volleybalsters, die de bezoekers uit Groot-Ammers uitstekende zaken zagen doen.

Het was een overwinning met een gouden randje voor VC WIK. De concurrentie liet punten liggen, waardoor de ploeg uit het ooievaarsdorp virtueel koploper is in de 2e divisie D.

VC WIK was ijzersterk in de eerste twee sets. Valerie Ippel kwam hard door en in de tweede set had de thuisploeg geen antwoord op de service van Sharon Korevaar: 17-25 en 9-25.

Knop om

De derde set verliep aanvankelijk moeizaam voor VC WIK, maar halverwege ging de knop weer om (18-25).

Een vijfpunter gloorde, maar zover kwam het niet. WIK kwam op een 12-4 achterstand, haalde nog op tot 24-24, maar twee eigen fouten resulteerden in setverlies (26-24).