Roy Hoornweg breekt parcoursrecord Dirk IV-loop

HOORNAAR • Met een nieuw parcoursrecord in de dertigste Physio.Fit Dirk IV-loop in Hoornaar heeft Roy Hoornweg een prachtige start gerealiseerd van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2019. Hoornweg won de Dirk IV in 30.13. Sandra Laros bleef Vivianne Steegstra een enkele seconde voor bij de vrouwen: 41.03 om 41.04.

De organisatie van de jubilerende Physio.Fit Dirk IV-loop was in de dagen voor de wedstrijd druk bezig geweest om de polderwegen in en rond Hoornaar sneeuwvrij te maken. Dat was achteraf niet nodig geweest. De dooi kwam op tijd en het werd zaterdag zelfs prima loopweer, los van de stevige wind die de lopers in de eerste helft van de 10 kilometer in het gezicht hadden.

Pittig

Roy Hoornweg was gekomen om zijn eigen, zes jaar oude parcoursrecord van 30.27 te verbeteren. Voor hem echter geen windvangers, want de aanval op het record moest direct na het startschot op de Hoge Giessen beginnen.

'Het was pittig onderweg met de wind. Ik wist echt niet of ik het zou redden. Het keerpunt kwam net op tijd', zo beschouwde hij na, eenmaal over de finish op het Dirk IV-plein.

Onder de 33 minuten

Voor de winnaar was het een mooie start van het loopjaar in Hoornaar. Achter hem liep Maarten van Zetten naar een keurige tweede plek. Hij achterhaalde de sneller gestarte Nixon Fernandes en rondde de 10 kilometer uiteindelijk ruim twintig seconden sneller: 31.53 om 32.16. Ook Timo de Geus en Jeroen van Damme bleven in 32.45 en 32.51 onder de 33 minuten.

Close finish

Een zeer close finish werd het bij de vrouwen. Sandra Laros liep een wedstrijd lang vooruit, maar zag ook tot haar eigen schrik dat ze op de finishstraat Vivianne Steegstra vrijwel letterlijk op de hielen had.

'Ik wist dat het lastig zou worden als er iemand kwam, want ik zat behoorlijk stuk', zei Sandra Laros. 'Ik had de hele wedstrijd niks gehoord, ik heb volledig mijn eigen race gelopen. Pas 800 meter voor het einde hoorde ik dat er iemand achter me zat. Ik hoopte maar dat ik haar achter me kon houden.'

Msen: 1. Roy Hoornweg 30.13, 2. Maarten van Zetten 31.53, 3. Timo de Geus 32.45.

M35: 1. Nixon Fernandes 32.16, 2. Henk van der Stelt 34.01, 3. Arjan Kaashoek 34.11.

M45: 1. Jeroen van Damme 32.51, 2. Corné van Oirschot 35.01, 3. Erik Klooster 36.38.

M55: 1. Jan Prins 36.26, 2. Hans Kruis 36.53, 3. Ron van der Linden 37.52.

Vsen: 1. Margriet Halbertsma 44.39, 2. Ingeborg van der Steen 44.56, 3. Ella van Veen 46.05.

V35: 1. Vivianne Steegstra 41.04, 2. Nay Seddik 42.28, Hanneke van Riel 46.23.

V45: 1. Sandra Laros 41.03, 2. Cora Vlot 43.21, 3. Marleen Zijderlaan 44.04.

M5km: 1. Nemi Roozemond 16.20, 2. Wouter Baas 16.24, 3. Jan Pullen 16.34.

V5km: 1. Maureen van Solinge 21.24, 2. Janita de Bruin 22.21, 3. Nora in 't Veld 22.28.

Jongens groep 1: 1. Milo Valk 1.48, 2. Patryk Baczkowski 1.49, 3. Matthijs de Jongh 1.49.

Meisjes groep 1: 1. Lara Klem 1.47, 2. Anne Schoester 1.52, 3. Fenne van der Zouwen 1.56.

J Groep 2. 1. Luuk Bosveld 2.16, 2. Robin van Bruggen 2.20, 3. Ruben van Roosmalen 2.26.

M Groep 2: Eva Blokland 2.24, 2. Noor Blokhuis 2.33, 3. Isis Versluis 2.36.

J Groep 3: 1. Matthias Treurniet 3.01, 2. Jesper Mol 3.12, 3. Stijn van der Waal 3.14.

M Groep 3: 1. Novi Hermus 3.27, 2. Sophie Bouman 3.52, 3. Isa Boer 4.13.

Het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit telt negen wedstrijden in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden. De tweede wedstrijd is de RIWAL Hoogwerkers halve marathon in Dordrecht op zaterdag 9 maart.

Informatie over de lopen en alle uitslagen en standen zijn te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.