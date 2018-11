Triade start zaalseizoen met overwinning

GROOT-AMMERS • Triade is het zaalseizoen zaterdag gestart met een zwaarbevochten 24-20 overwinning op het Zeeuwse Blauw-Wit.

Zonder de gestopte dames Kirsten Ritmeester en Diana Kant was het aanvankelijk zoeken voor de Nieuwpoortse korfballers. Bij rust keek Triade nog tegen een 8-11 achterstand aan, maar in de tweede helft zette de thuisclub het duel naar haar hand. Smet op de zege was wel het geblesseerd uitvallen van Brendan Ritmeester.

Komende zaterdag speelt Triade in Koudekerke tegen Stormvogels.