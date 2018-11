Toekomst AWM komende tien jaar zeker

REGIO • De familie Wallaard heeft aangegeven nog zeker 10 jaar als sponsor en organisator garant te willen staan voor de Arno Wallaard Memorial.

De ouders van Arno Wallaard, aan wiens nagedachtenis de wielerwedstrijd jaarlijks wordt georganiseerd, stellen hiermee de toekomst van deze 1.2 UCI-klassieker in de Europe Tour voor langere tijd veilig. Arno Wallaard overleed in 2006 plotseling op 26-jarige leeftijd aan een (aangeboren) hartstilstand.

Voor het organiserend comité van, zoals zij stellen 'De mooiste polderkoers van Nederland', is dit een ongekende luxe. Veel organisatoren van wielerwedstrijden hebben immers de grootste moeite om hun wedstrijd in leven te houden. De AWM-organisatie krijgt op deze manier de mogelijkheid om hun koers verder te ontwikkelen en hiermee een blijvend kweekterrein te bieden aan talenten in windkoersen. Verleden jaar gebruikten teams als HAGENS BERMAN AXEON en het Development team SUNWEB de polder als oefenveld.

De komende editie van de AWM vindt plaats op 20 april 2019. De koers zal dan, en dat is voor het eerst, voor een groot gedeelte ook de provincie Utrecht aandoen.