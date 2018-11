Belangrijke zege VC WIK

GROOT-AMMERS • In de onderste regionen van de 1e divisie B heeft de mannenhoofdmacht van VC WIK uitstekende zaken gedaan door met 4-0 te winnen van nummer 11 Velo.

De Groot-Ammerse volleyballers stegen hierdoor naar plek 8.

VC WIK speelde solide en trok de opgaande lijn van de afgelopen weken door. Vooral in de tweede en derde had de thuisploeg Velo volledig in de tang: 25-22, 25-18, 25-17 en 25-21.