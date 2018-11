NDV verprutst het

NIEUWLAND • NDV was optimistisch over de kansen tegen CEM De Vaste, begon met een 2-0 voorsprong (de tegenstander had een speler minder), maar verloor met 13-7.

Na remises van Ralph de Jager en Piet Verkaik zag het er goed uit voor NDV. Vervolgens verprutste de een na de ander zijn stelling, met nederlagen van Bert Kooij, Aart de Gans, Cees J. de Jong en de wel goed spelende Harrie Kramer tot gevolg. Joop Kwakernaat, Albert van de Berg en Jan Alting moesten in remise berusten en daarmee was de nederlaag een feit.

In de ZHZ-competitie verloor NDV met 7-5 van het sterke VGO.

In de clubcompetitie hielden Theo Haag en Jan van Haarlem elkaar in bedwang (1-1), waardoor zij in de middenmoot blijven staan.