GOUDRIAAN • Damvereniging De Kroonschijf verzorgt vrijdagavond 16 november een damsimultaan in De Multistee te Goudriaan.

Simultaanspeler Mari Dame neemt het op tegen een onbeperkt aantal deelnemers. Na een introductie (19.00 uur) start de simultaanwedstrijd om 19.30 uur.

Opgeven kan door middel van een intekenlijst in De Multistee of via het e-mailadres: dedametjesuitgoudriaan@gmail.com. Ter plekke kan ook zonder opgave worden aangeschoven. Deelname is gratis.