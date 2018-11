Volley Meerkerk'95 is het even kwijt

MEERKERK • Na de derbynederlaag tegen VC WIK ging de vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk'95 er ook tegen Havoc kansloos (4-0) af. De cijfers waren alleszeggend: 25-20, 25-14, 25-13 en 25-16.

Havoc is overigens wel de ploeg met de minste verliespunten in de tweede divisie. "Niettemin zakten we diep door de ondergrens. We speelden ver beneden ons kunnen", zag coach Wim Roosenburg.