VC WIK troeft Volley Meerkerk'95 af in hol van de leeuw

MEERKERK • Volley Meerkerk'95 heeft in de tweede divisie D een gevoelige (derby)nederlaag geleden tegen VC WIK. De Groot-Ammerse volleybalsters wonnen in het hol van de leeuw met 1-3. Meerkerk blijft wel koploper, WIK staat nu tweede.

"Vanaf het begin was helder dat VC WIK duidelijk wilde maken dat alleen zij recht had op de overwinning", zag Meerkerk-coach Wim Roosenburg. "We hadden in de eerste twee sets niets in te brengen. Onze strijdlust werd in de derde set net niet beloond, maar in de vierde set wel. Niettemin een verdiende nederlaag."

Koppen bij elkaar

De historie tussen beide ploegen sprak niet in het voordeel van VC WIK, dat de afgelopen weken kampte met personele problemen, teleurstellende uitslagen en een lage trainingsopkomst. De koppen werden dan ook bij elkaar gestoken en met succes. Met veel servicedruk werd de Meerkerkse (midden)aanval ontregeld.

VC WIK vloog uit de startblokken. Het Meerkerkse blok kreeg geen vat op de aanval van de Groot-Ammerse volleybalsters. Weliswaar ging het Meerkerkse publiek achter hun ploeg staan, maar WIK bleek in deze fase oppermachtig: tweemaal 15-25.





Alles of niets

Vanaf de derde set werd het een echte wedstrijd. Volley Meerkerk'95 speelde 'alles of niets', maar VC WIK bleef op de beslissende momenten rustig en maakte indruk als collectief: 23-25.

VC WIK was vastbesloten ook het bonuspunt mee naar Groot-Ammers te nemen. Dat leek te lukken, want in de vierde set werd al snel een ruime voorsprong genomen. Toch kreeg Volley Meerkerk'95 langzaam maar zeker meer vat op het spel van de Ammerse opponent. Coach Sander Sterrenburg probeerde met twee wissels het tij nog te keren, maar de koploper was niet meer te stoppen: 25-20.

'Na een paar weken tobben hebben we het gevoel weer te pakken', klonk het na afloop uit het Ammerse kamp. 'We moeten nu gaan werken aan het vermogen vier sets lang op dit niveau te volleyballen'.