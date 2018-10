Twee podiumplaatsen Christiaan van Rees

GROOT-AMMERS • Christiaan van Rees pakte afgelopen weekend twee podiumplaatsen bij nationale jeugdveldrijwedstrijden in het noorden van het land.

Zaterdag in Emmen werd de renner uit Groot-Ammers derde achter Guus van der Eijnden (Gemert) en Jelte Jochems (Putten).

Zondag in Hoogeveen was hetzelfde trio in categorie 7 andermaal toonaangevend met ditmaal een tweede plek voor Christiaan van Rees.