Roy Hoornweg zorgt met parcoursrecord voor passend slot in loopcircuit

GORINCHEM/REGIO - Roy Hoornweg heeft zaterdag in de dertigste editie van de Typhoonloop het parcoursrecord verpulverd. Hij liep deze 10 kilometer van en naar de atletiekbaan in Gorinchem: 29.37. Zijn clubgenote Marleen Honkoop van Passaat in Papendrecht was de snelste vrouw van de dag: 38.37. Leendert van der Lugt en Annemarie Kersbergen werden na afloop ook gehuldigd, als de winnaars van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2018.

Het was een fantastisch slot van het negen wedstrijden tellende loopcircuit zaterdagmiddag. Onder ideale omstandigheden schonk Papendrechter Roy Hoornweg de Typhoonloop het gedroomde jubileumgeschenk: verbetering van het achttien jaar oude record van Neals Strik. En niet zomaar een verbetering, Hoornweg knalde er een hele minuut vanaf.

Vernieuwd parcours

Op het vernieuwde, snelle parcours liep de winnaar tot bijna halverwege samen met zijn gangmaker Lars Gerritsen (derde in 31.18) en Ethiopiër Degefa Johanese Lafebo (tweede in 31.00). Maar op Roy Hoornweg stond geen maat, ook wel een beetje tot zijn eigen verbazing. 'Ik voelde me goed, maar ik had niet verwacht dat ik zo makkelijk onder de 30 kon blijven.' Het leverde hem de mooie door Boerman Transport beschikbaar gestelde recordpremie van 300 euro op.

Achter de top drie bleef ook Nixon Fernandes nog binnen de 32 minuten. Marcel Laros en Sam Kraaijeveld werden vijfde en zesde en daarna kwam in 32.52, een PR, Leendert van der Lugt binnen. Hij is de winnaar van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2018.

De lange tweestrijd met de niet helemaal fitte Cornelis Chatziioannou - die daarom besloot niet te starten zaterdag - besliste Van der Lugt twee weken terug al in de Molenloop in Alblasserdam. 'Om de ranking ging het niet meer vandaag', besefte hij. 'En met al deze toppers bleef de strijd om mijn PR over.' Lachend: 'Het is een mooie dag zo.'

'Ik heb altijd veel gefietst. Dit is het eerste volle jaar dat ik loop. Voor volgend jaar heb ik nog geen vaste plannen, maar dit is een heel mooi circuit. Het staat zeker weer in mijn agenda.'

Mooi duel

Bij de vrouwen bleef de recordpremie in de Typhoonloop nog even op de plank. De 34.08 van Wilma van Onna bleef ver buiten bereik. Marleen Honkoop en Marjon de Kok maakten er wel een mooi duel van om de overwinning. Lang liep De Kok aan de leiding, maar in de laatste twee kilometer bleek Honkoop toch de sterkste van de dag: 38.37 om 38.44.

Annemarie Kersbergen maakte het podium compleet in 40.49, maar mocht ook het hoogste podium op na afloop, als overall winnaar van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Ze deed aan zeven van de negen wedstrijden uit het circuit mee, won er drie en eindigde vier keer op het podium. Bescheiden stelde ze zaterdag na afloop: 'Als er overal lopers als Marleen Honkoop en Marjon de Kok hadden meegedaan was het me niet gelukt hoor, maar het is leuk om het klassement te winnen. Misschien doe ik volgend jaar weer mee. Ik ga in ieder geval trainen voor de marathon van Rotterdam.'

Alle uitslagen van de negen lopen en klassementen zijn te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.