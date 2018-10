Historische zege voor Fabio Jakobsen

HEUKELUM • Fabio Jakobsen heeft de derde etappe van de Gree-Tour of Guangxi 2018 in China op zijn naam geschreven. In de sprint klopte hij onder meer landgenoot Dylan Groenewegen.

Het is een historische zege voor Quick-Step Floors: namelijk de 72ste dit seizoen, de ploeg won nog nooit zo vaak in één seizoen.

Door zijn winst staat Jakobsen ook eerste in het klassement.