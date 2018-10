Dammer Arie van Genderen blijft winnen

BRANDWIJK • Jeroen Schakel was er dichtbij, maar kon in de onderlinge competitie van De Kroonschijf door een foutje in het eindspel de zegereeks van Arie van Genderen toch ook niet stoppen.

Overige uitslagen: Arjen Kwakernaak-Piet van Rees 2-0, Cees van Wijk-Klaas de Keizer 1-1, Gerjan de Vries-Johan Stuij 2-0, Dirk Kwakernaak-Cees Kentie 1-1, Sipke Veenstra-Harm Jan van Rees 0-2.