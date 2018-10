Peelpush overklast VC WIK

GROOT-AMMERS • Eerstedivisionist VC WIK werd zaterdag in eigen huis volledig overklast door Peelpush.

De Groot-Ammerse aanval had simpelweg veel moeite om de Limburgse verdediging te slechten: 16-25, 13-25 en 12-25.

In de vierde set nam Peelpush wat gas terug en toonde WIK bij vlagen weer de noodzakelijke onbevangenheid. Er waren kansen om nog een puntje aan het duel over te houden, maar dat lukte niet. Peelpush sloeg in de verlenging toe: 26-28.