Jens van den Dool naar Metec-TKH

HOOGBLOKLAND • Jens van den Dool heeft het wegseizoen zondag afgesloten met een 33e plaats in de Ronde van Lombardije U23.

Het was zijn laatste koers in het shirt van Delta Cycling, want de Hoogbloklandse wielrenner zal volgend jaar uitkomen voor Metec-TKH Continental Cyclingteam. Metec is aan het verjongen en heeft al zeven nieuwe renners aangetrokken, waaronder Sjoerd Bax uit Uppel, zowel bij Delta Cycling als bij RC Jan van Arckel ook al ploeggenoot van Jens van den Dool.

Ze gaan bij Metec samenwerken met een 'oude bekende': Robin Chaigneau (Vuren) is er één van de ploegleiders.