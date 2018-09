Groot veld in Omloop van Ottoland

• Bart Streefkerk won in 2017 in Ottoland. (Foto: Rick den Besten)

OTTOLAND • Voor de veertiende Omloop van Ottoland, die zaterdag 22 september wordt verreden, bestaat onder de renners veel belangstelling. In de categorie Sportklasse mogen om die reden zelfs 120 in plaats van de aanvankelijk aangehouden limiet van 100 renners starten.

De Sportklasse wordt om 13:00 uur weggeschoten. Onder de deelnemers onder anderen Jarno van Krimpen (Groot-Ammers) en Bart Streefkerk (Ameide).



De Funklasse rijdt om 14:45 uur.

Nieuwelingen

Om 15;30 uur is het de beurt aan de nieuwelingen. Ook in deze categorie een groot veld: meer dan 50 coureurs binden met elkaar de strijd aan in de Ottolandse polder. De regio is vertegenwoordigd door onder meer Jens Bassa (Noordeloos), Arno van Krimpen (Groot-Ammers), Noël Luijten (Meerkerk) en Timo de Zeeuw (Molenaarsgraaf).

Het slotakkoord is om 16:45 uur voor de regiorecreanten. Zij rijden in Ottoland de finale (A- en B-klasse) van hun competitie.